В команде Салахдина Парнасса отреагировали на многочисленные слухи о скором бое с Топурией

Стефан Шофурье, являющийся менеджером и тренером бывшего чемпиона лиги KSW в категории до 66 кг и до 70 кг, а ныне бойца UFC француза марокканского происхождения Салахдина Парнасса, прокомментировал многочисленные слухи насчёт скорой организации поединка между его подопечным и экс-обладателем титула UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

«Если в UFC захотят организовать бой между Салахдином и Илией, то мы однозначно за. Однако на данный момент контракт не подписан, и, что самое главное, нет никаких официальных подтверждений», – написал Шофурье на своей странице в социальной сети.