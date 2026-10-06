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В команде Салахдина Парнасса отреагировали на многочисленные слухи о скором бое с Топурией

В команде Салахдина Парнасса отреагировали на многочисленные слухи о скором бое с Топурией
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Стефан Шофурье, являющийся менеджером и тренером бывшего чемпиона лиги KSW в категории до 66 кг и до 70 кг, а ныне бойца UFC француза марокканского происхождения Салахдина Парнасса, прокомментировал многочисленные слухи насчёт скорой организации поединка между его подопечным и экс-обладателем титула UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

«Если в UFC захотят организовать бой между Салахдином и Илией, то мы однозначно за. Однако на данный момент контракт не подписан, и, что самое главное, нет никаких официальных подтверждений», – написал Шофурье на своей странице в социальной сети.

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