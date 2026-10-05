Кормье: бой Гейджи в статусе чемпиона с Макгрегором невозможен. Это навредит его наследию

Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а ныне аналитик и комментатор лиги американец Даниэль Кормье выступил против организации поединка между 37-летним действующим обладателем титула UFC в лёгком весе соотечественником Джастином Гейджи и именитым ирландцем Конором Макгрегором.

«Для Джастина Гейджи нет лёгкого варианта, поскольку даже уйти на пенсию тяжело. Даже если остаться и снова одержать победу, — это тяжело, поскольку всегда будет тяга сделать это ещё раз. Что касается боя с Конором Макгрегором, Джастин сказал: «Обязательно». Но, на мой взгляд, этот поединок просто невозможен, поскольку Гейджи является чемпионом мира. Если бы он был просто Джастином Гейджи без этого пояса — всеобще любимым бойцом, парнем, который выкладывается и просто идёт в рубку…

Но не может быть такого, чтобы Джастин, будучи чемпионом UFC, провёл бой с Макгрегором. И ещё я где-то читал, что он сказал, будто откажется от пояса, чтобы подраться с Конором. Ты не можешь так поступить. Не можешь. Это навредит твоему наследию — отдать пояс и придать больше ценности денежному бою, чем статусу чемпиона мира. Не могу представить, что Джастин Гейджи поступит так», — приводит слова Кормье портал BJ Penn.