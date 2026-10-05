Александр Волкановски признался, что ему было не по себе, когда фанаты освистали Евлоева

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски признался, что ему было не по себе, когда фанаты на пресс-конференции освистали непобеждённого первого номера рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянина Мовсара Евлоева. Их противостояние состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби и станет главным событием вечера.

«Я странный. Даже когда мы участвовали в пресс-конференции, все его освистывали, а мне было не по себе. Этот свист должен психологически давить на него, но он сильнее давит на меня», — сказал Волкановски в интервью на YouTube-канале Precision With Mighty & Izzy.