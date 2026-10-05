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Александр Волкановски признался, что ему было не по себе, когда фанаты освистали Евлоева

Александр Волкановски признался, что ему было не по себе, когда фанаты освистали Евлоева
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Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски признался, что ему было не по себе, когда фанаты на пресс-конференции освистали непобеждённого первого номера рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянина Мовсара Евлоева. Их противостояние состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби и станет главным событием вечера.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

«Я странный. Даже когда мы участвовали в пресс-конференции, все его освистывали, а мне было не по себе. Этот свист должен психологически давить на него, но он сильнее давит на меня», — сказал Волкановски в интервью на YouTube-канале Precision With Mighty & Izzy.

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