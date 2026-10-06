Волкановски: в бою с Евлоевым буду в лучшей физической форме в карьере

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски рассказал, что надеется быть в лучшей физической форме в своей профессиональной карьере в грядущем поединке с непобеждённым первым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянином Мовсаром Евлоевым. Их противостояние состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби и станет главным событием вечера.

«Мы идём по графику, поскольку я хочу быть немного легче к неделе боя, уже на верном пути. Вероятно, я буду в самой лучшей физической форме за всю свою карьеру», — сказал Волкановски в интервью на YouTube-канале Precision With Mighty & Izzy.