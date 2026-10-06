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Сергей Павлович впервые прокомментировал анонс поединка с Алексом Перейрой на UFC 335

Сергей Павлович впервые прокомментировал анонс поединка с Алексом Перейрой на UFC 335
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Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович впервые прокомментировал анонс поединка с бразильцем Алексом Перейрой, который станет соглавным событием турнира UFC 335. Ивент пройдёт 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«А теперь, шутки в сторону. Погнали», — написал Павлович на своей странице в социальной сети Х.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 21 победа, из которых 16 были одержаны нокаутом, и три поражения. Спортсмен является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.

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