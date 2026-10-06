Дастин Порье вспомнил забавную историю, как помог одноклубнику пройти взвешивание

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье вспомнил забавную историю, как помог однажды своему одноклубнику пройти официальное взвешивание.

«Он превысил вес. Тогда организаторы вынесли полотенце, и этот мужик был голым. Я стоял позади полотенца, вместе с ним. [Когда он встал на весы] Я схватил его волосатую задницу, чтобы приподнять. В результате помог ему пройти взвешивание. Чего только не сделаешь для товарища по команде», — приводит слова Порье аккаунт Happy Punch в социальной сети Х.

Порье имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 24 были одержаны досрочно, 10 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.