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Забит Магомедшарипов подписал контракт с RAF. Известна дата первого поединка

Забит Магомедшарипов подписал контракт с RAF. Известна дата первого поединка
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Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов подписал контракт с организацией RAF Wrestling, сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в социальной сети X со ссылкой на менеджера спортсмена Али Абдель-Азиза.

По информации источника, дебют Магомедшарипова в новой организации состоится 14 ноября на турнире в Абу-Даби.

Напомним, Магомедшарипов в августе выступил на турнире ACBJJ 22 в Стамбуле, Турция, победив в схватке по правилам джиу-джитсу единогласным судейским решением марокканца Юссефа Залала. Для россиянина этот поединок стал возвращением на соревновательную арену после долгого перерыва — последний раз он выходил в октагон в ноябре 2019 года, когда также единогласным решением победил Кэлвина Каттара.

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