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Талботт поднялся на седьмую строчку рейтинга легчайшего веса UFC, Фигейреду покинул топ-10

Талботт поднялся на седьмую строчку рейтинга легчайшего веса UFC, Фигейреду покинул топ-10
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Промоушен Ultimate Fighting Championship (UFC) обновил рейтинги по итогам прошедшего турнира UFC 332, который состоялся в Солт-Лейк-Сити.

Из наиболее заметных изменений стоит отметить восхождение американца Пэйтона Талботта в дивизионе легчайшего веса (до 56,7 кг). После зрелищной победы нокаутом над Дейвисоном Фигейреду в Солт-Лейк-Сити Талботт с 12-й строчки поднялся на седьмую. Фигейреду же покинул топ-10 легчайшего веса (опустился с девятого места на 12-е).

Кроме того, обратим внимание, что по итогам обновлений Магомед Саидов и Ренье де Риддер вошли в топ-15 полутяжёлого веса.

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