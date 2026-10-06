Талботт поднялся на седьмую строчку рейтинга легчайшего веса UFC, Фигейреду покинул топ-10

Промоушен Ultimate Fighting Championship (UFC) обновил рейтинги по итогам прошедшего турнира UFC 332, который состоялся в Солт-Лейк-Сити.

Из наиболее заметных изменений стоит отметить восхождение американца Пэйтона Талботта в дивизионе легчайшего веса (до 56,7 кг). После зрелищной победы нокаутом над Дейвисоном Фигейреду в Солт-Лейк-Сити Талботт с 12-й строчки поднялся на седьмую. Фигейреду же покинул топ-10 легчайшего веса (опустился с девятого места на 12-е).

Кроме того, обратим внимание, что по итогам обновлений Магомед Саидов и Ренье де Риддер вошли в топ-15 полутяжёлого веса.

Видео: легенды UFC из России.