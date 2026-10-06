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Менеджер Итаумы заявил, что Мозес скоро снова будет драться за пояс

Менеджер Итаумы заявил, что Мозес скоро снова будет драться за пояс
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Известный промоутер Фрэнк Уоррен раскрыл сроки возвращения в ринг своего клиента – звёздного 21-летнего британца бывшего претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Мозеса Итаумы — после первого поражения в карьере.

«Он вернётся в январе. Вернётся в привычный ритм работы. И он также хочет участвовать в этом движняке, который начнётся в следующем году. И если у него получится… А я в это верю… Тогда он вновь и уже очень скоро будет драться за чемпионский титул.

Мы провели встречу [с его командой] в пятницу [2 октября]. Собрали его команду. Нам всем надо было, чтобы прошло время. Надо было пересмотреть бой. Чтобы было меньше эмоций, больше рациональных мыслей. И я поделился своим видением, как и куда нам двигаться дальше», — сказал Уоррен на YouTube-канале PlayBook Boxing.

Напомним, 29 августа в Лондоне, Великобритания, Итаума сразился за вакантный титул IBF, неожиданно проиграв техническим нокаутом хорвату Филипу Хрговичу.

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