Талботт объяснил, зачем упомянул актёра Эндрю Гарфилда, когда вызывал на бой Шона О’Мэлли

Седьмой номер легчайшего веса UFC американец Пэйтон Талботт ответил, по какой причине упомянул голливудского актёра Эндрю Гарфилда, когда вызывал на бой бывшего чемпиона дивизиона Шона О’Мэлли. Талботт сделал это сразу после досрочной победы над Дейвисоном Фигейреду на UFC 332 в Солт-Лейк-Сити

– Ты вызвал Шона О’Мэлли, упомянув Эндрю Гарфилда…

– Ну да… А что, это вроде как один и тот же человек… Если подумать об этом… Если закрыть глаза и действительно об этом подумать, послушать, как он говорит.

– Так а в чём здесь история? Это немного превращается в игру, кто что сказал.

– Да, да, это немного превращается в школьные разборки. Я не буду говорить за него, но знаю, что слышал. Наверное, ему нужно посоветоваться с близкими людьми, менеджерами. Если бы я был его менеджером, не считал бы разумным устраивать ему бой со мной так рано, — сказал Талботт в видео на YouTube-канале FULL SEND MMA.