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«Дерьмо случается». Пуляев впервые прокомментировал поражение нокаутом на UFC 332

«Дерьмо случается». Пуляев впервые прокомментировал поражение нокаутом на UFC 332
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Российский боец Андрей Пуляев впервые прокомментировал поражение нокаутом от Дамиана Пинаса на турнире UFC 332, который прошёл 4 октября в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Для Пуляева этот бой стал третьим подряд проигранным в рамках UFC.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Дамиан Пинас (W) — Андрей Пуляев
04 октября 2026, воскресенье. 02:15 МСК
Дамиан Пинас
Окончено
KO
Андрей Пуляев

«Дерьмо случается.

Я не из тех, кто унывает и после каждой неудачи вешает перчатки на гвоздь. Да, обидно, неприятно, но и три последних соперника не были подарками. Был абсолютно готов к каждому из них, выходил в лучшей форме всегда, но, видимо, что-то в этой жизни я делаю не так, что мне так не везёт. Сейчас достаточно времени, чтобы восстановиться, залечить травмы, хорошо подумать над тем, что происходит вокруг и внутри меня, снова браться за дело.

Всем, кто пишет слова поддержки – большое спасибо. Всё вижу, постараюсь ответить каждому. Со мной всё в порядке, на ближайший месяц остаюсь в Америке, чтобы пройти тут все реабилитационные моменты. Заодно посмотрим, что и как тут у них в плане тренировочного процесса и так далее. И, конечно, спасибо огромное моей команде и моим товарищам, которые никогда не отворачиваются от меня, что бы ни произошло», — написал Пуляев на своей странице в соцсети.

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