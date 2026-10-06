«Господи, маленький Пётр». Шон О'Мэлли показал забавное голосовое от Яна

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли в видео на своём YouTube-канале раскрыл забавный диалог в социальных сетях с действующим обладателем титула Петром Яном.

Диалог О'Мэлли и Яна в социальных сетях

Шон: Пётр, как дела, дружище? Надеюсь, у тебя всё хорошо. Надеюсь, ты размажешь Мераба [Двалишвили] — чтобы я снова мог надрать тебе задницу (громкий смех).

Пётр: Шон, привет. Приезжай в Абу-Даби. Я разобью Мераба, дальше будет твоя очередь (пародирует смех американца).

О'Мэлли не стал скрывать, что ему понравился ответ россиянина. «Слышали этот смех? Ещё раз… О, Господи, маленький Пётр. Мне нравится маленький Пётр», — прокомментировал Шон.

Напомним, Пётр Ян и Мераб Двалишвили проведут свой третий поединок в соглавном событии турнира UFC 333 в Абу-Даби.