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Шон О'Мэлли: клянусь семьёй, что мне не предлагали бой с Талботтом в Белом доме

Шон О'Мэлли: клянусь семьёй, что мне не предлагали бой с Талботтом в Белом доме
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли опроверг слова соотечественника Пэйтона Талботта, который ранее заявил, что Шуга отказался драться с ним на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме.

«Не люблю втягивать в это семью, но… Клянусь семьёй, что мне не предлагали бой с Пэйтоном Талботтом в Белом доме. Если он может так же поклясться, что ему предлагали, вероятно, произошло недопонимание на каком-то этапе переговоров. Я так чувствую, что он это придумал. Не могу представить, что они предлагают кому-то бой, не спрашивая другую сторону», — сказал Шон О'Мэлли на своём YouTube-канале.

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