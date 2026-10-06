Шон О'Мэлли: клянусь семьёй, что мне не предлагали бой с Талботтом в Белом доме

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли опроверг слова соотечественника Пэйтона Талботта, который ранее заявил, что Шуга отказался драться с ним на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме.

«Не люблю втягивать в это семью, но… Клянусь семьёй, что мне не предлагали бой с Пэйтоном Талботтом в Белом доме. Если он может так же поклясться, что ему предлагали, вероятно, произошло недопонимание на каком-то этапе переговоров. Я так чувствую, что он это придумал. Не могу представить, что они предлагают кому-то бой, не спрашивая другую сторону», — сказал Шон О'Мэлли на своём YouTube-канале.