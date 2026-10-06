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Бен Уиттакер: было бы здорово подраться с Биволом следующим

Бен Уиттакер: было бы здорово подраться с Биволом следующим
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Непобеждённый британский боксёр Бен Уиттакер после тяжёлой победы над австралийцем Конором Уоллесом по итогам 12 раундов заявил, если представится возможность, вполне будет готов подраться с россиянином Дмитрием Биволом. Уиттакер завоевал право на бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) именно после боя с Уоллесом.

«Всё зависит от [промоутера] Эдди Хирна и [тренера] Энди Ли. Просто дерусь с тем, кто стоит передо мной. Конечно, было бы здорово подраться с Биволом следующим. Но также было бы неплохо как следует разобраться с этим парнем [Уоллесом]. В любом случае я как можно скорее вернусь в зал, кое-что подправлю — и буду готов», — приводит слова Уиттакера vRINGe.com.

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