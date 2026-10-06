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«Ты где? Что-то тебя не вижу». Ислам Махачев обратился к Оролбаю, приехав в Кыргызстан

«Ты где? Что-то тебя не вижу». Ислам Махачев обратился к Оролбаю, приехав в Кыргызстан
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35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев сообщил фанатам, что приехал с визитом в Кыргызстан, а также обратился к местному бойцу UFC Мыктыбеку Оролбаю.

«Мыктыбек Оролбай, ты где? Я приехал в Кыргызстан в кокпар (одна из древнейших кочевых игр. Суть заключается в том, что всадники на конях борются за обезглавленную тушу козла, в современной версии – муляж, забирая её у соперников и забивая «гол» в специальные ворота. – Прим. «Чемпионата») играть. Что-то тебя я не вижу», — сказал Махачев в видео, которое опубликовал на своей странице в соцсети.

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