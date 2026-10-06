«Говорил об этом ещё два ребёнка назад». Волкановски — о намерении сделать вазэктомию

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски признался, что давно планирует сделать вазэктомию. Однако переживает, что это может повлиять на его боеспособность, поэтому откладывает намерение на период после завершения карьеры.

«Я говорил об этом ещё два ребёнка назад, но теперь точно всё. Переживаю, что это может как-то повлиять, потому что ещё дерусь. Не хочу с этим связываться. Люди говорят, что ничего не будет, но я ещё подожду. Когда закончится карьера, тогда сделаю это», — сказал Волкановски на YouTube-канале Mightу.

Волкановски сейчас 38 лет. У Александра четверо детей, причём все дочери.