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Роман Копылов вошёл в топ-15 среднего веса UFC после зрелищной победы над Готье

Роман Копылов вошёл в топ-15 среднего веса UFC после зрелищной победы над Готье
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Российский боец Роман Копылов занял 14-е место в обновлённом рейтинге средней весовой категории (до 84 кг) UFC после неожиданной победы техническим нокаутом в первом раунде над камерунцем Атебой Готье на турнире UFC 332, который прошёл в Солт-Лейк-Сити. Чемпионом данного дивизиона является американский боец Шон Стрикленд.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Атеба Готье — Роман Копылов (W)
04 октября 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Роман Копылов
Окончено
TKO
Атеба Готье

Для Романа победа в поединке с Готье стала 16-й на профессиональном уровне в ММА и 13-й, которая была одержана нокаутом. Также в рекорде Копылова пять поражений. Российский боец является бывшим чемпионом AMC Fight Nights Global в среднем весе.

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