Роман Копылов вошёл в топ-15 среднего веса UFC после зрелищной победы над Готье

Российский боец Роман Копылов занял 14-е место в обновлённом рейтинге средней весовой категории (до 84 кг) UFC после неожиданной победы техническим нокаутом в первом раунде над камерунцем Атебой Готье на турнире UFC 332, который прошёл в Солт-Лейк-Сити. Чемпионом данного дивизиона является американский боец Шон Стрикленд.

Для Романа победа в поединке с Готье стала 16-й на профессиональном уровне в ММА и 13-й, которая была одержана нокаутом. Также в рекорде Копылова пять поражений. Российский боец является бывшим чемпионом AMC Fight Nights Global в среднем весе.