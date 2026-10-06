Чемпион UFC Пётр Ян: Овечкин — вершина хоккея, глыба

33-летний действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян, представляющий команду «Архангел Михаил», рассказал о трёх поразивших его спортивных знакомствах.

«Первое, это было, наверное, когда я познакомился с Константином Цзю. Когда занимался боксом, долгий период, я реально смотрел его поединки, его историю, как он из России переехал для того, чтобы достичь своей цели.

Александр Овечкин. Это вершина хоккея вообще, да, глыба. С ним тоже мы пообщались.

Опять же, наверное, возьму Джона Джонса. Человек из своей индустрии тоже. Это человек, который сделал больше 15 защит титула чемпиона UFC», — приводит слова Яна пресс-служба RCC.