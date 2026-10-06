«Это довольно мило». Шон О'Мэлли — о том, что Пэйтон Талботт назвал его Эндрю Гарфилдом

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) американец Шон О'Мэлли забавно отреагировал на тот факт, что Пэйтон Талботт, вызывая его на бой, упомянул голливудского актёра Эндрю Гарфилда. Позднее Пэйтон заявил, что О'Мэлли и Гарфилд «вроде как один и тот же человек».

«Кстати, ценю это. Обычно, когда пытаешься высмеять кого-то, ты его подкалываешь. А он называет меня Человеком-пауком. Это было довольно мило с его стороны. Он же актёр, звезда, красавчик», — сказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.

Отметим, что весь разговор о Талботте О'Мэлли пародировал произношение Пэйтона.

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