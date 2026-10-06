«Иногда семья — это хуже всего». Дана Уайт откровенно рассказал о конфликте с матерью

Президент UFC Дана Уайт откровенно рассказал о непростых отношениях со своей матерью Джун, которая в 2011 году выпустила книгу «Дана Уайт: Король MMA» без разрешения сына.

«Всегда говорю: ни одной вещи в своём детстве не стал бы менять. Я не хотел бы других родителей, другую семью или другой уклад жизни. Моя семья была довольно жестокой.

Она [мама] набила в эту книгу кучу моих детских фото, всю эту хрень, даже блин мои свадебные фото вставила. Я правда впервые в жизни вижу эту книгу, никогда не читал, только знаю о ней со слов адвокатов.

У меня есть куча писем от мамы, где она мне угрожала. «Я хочу купить бар. У тебя два варианта – либо ты даёшь мне деньги сразу, либо выплачиваешь частями». Постепенно письма становились всё более резкими. Наконец, и я не выдержал. Этот момент стал началом конца моих отношений с ней. Такое бывает, когда ты добиваешься успеха. Иногда семья — это хуже всего. На мой взгляд, если ты провалился как родитель — это самый главный провал.

Моя мама умерла, и я с ней не помирился. И моя сестра тоже с ней не разговаривала.

Люди иногда спрашивают: «Думаешь, ты сегодня там, где ты есть, благодаря родителям?» Абсолютно нет в моём случае, на 100%.

Это (показывает на книгу) одна из самых отвратительных вещей – такого даже представить невозможно», — сказал Уайт на YouTube-канале The Diary of a CEO.