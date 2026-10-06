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«Чуть ногти не оторвались». Ислам Махачев поделился эмоциями от игры в кокпар в Бишкеке

«Чуть ногти не оторвались». Ислам Махачев поделился эмоциями от игры в кокпар в Бишкеке
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35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев поделился эмоциями после игры в кок-бору. Это одна из древнейших кочевых игр. Суть заключается в том, что всадники на конях борются за обезглавленную тушу козла, в современной версии — муляж, забирая её у соперников и забивая «гол» в специальные ворота. Махачев в данный момент находится в Бишкеке, Кыргызстан.

– На боях легче или здесь?
– У меня чуть ногти не оторвались (смеётся), — сказал Махачев в видео, которое разместил на своей странице в соцсети.

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