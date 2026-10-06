«Чуть ногти не оторвались». Ислам Махачев поделился эмоциями от игры в кокпар в Бишкеке

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев поделился эмоциями после игры в кок-бору. Это одна из древнейших кочевых игр. Суть заключается в том, что всадники на конях борются за обезглавленную тушу козла, в современной версии — муляж, забирая её у соперников и забивая «гол» в специальные ворота. Махачев в данный момент находится в Бишкеке, Кыргызстан.

– На боях легче или здесь?

– У меня чуть ногти не оторвались (смеётся), — сказал Махачев в видео, которое разместил на своей странице в соцсети.

Видео: в чём Махачев круче Хабиба.