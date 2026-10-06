«Будет потрясающая пресс-конференция». Волков — о немногословности Павловича и Перейры

Четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе российский боец Александр Волков иронично оценил антураж грядущего боя Сергей Павлович – Алекс Перейра, который станет соглавным событием турнира UFC 335. Ивент пройдёт 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«У них будет потрясающая пресс-конференция. Один будет говорить: «Мы посмотрим», а второй: «Шама». И так всю пресс-конференцию. Они друг другу подходят. Думаю, серия поражений Перейры продлится. Павлович бьёт сильно. Если сравнивать их стили, это плохой бой для Перейры», — приводит слова Волкова Red Corner MMA в социальной сети X.

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