Забит Магомедшарипов дебютирует в RAF в ноябре в схватке с Гигой Чикадзе

Бывший топовый боец UFC, выступавший в полулёгком весе (до 66 кг), россиянин Забит Магомедшарипов дебютирует в лиге Real American Freestyle (RAF) в ноябре. Его соперником станет действующий боец полулёгкого дивизиона UFC из Грузии Гига Чикадзе.

Фото: RAF

Схватка 35-летнего Магомедшарипова с Чикадзе состоится 14 ноября на турнире RAF в Абу-Даби, который пройдёт на «Этихад-Арене».

Магомедшарипов в августе выступил на турнире ACBJJ 22 в Стамбуле, Турция, победив в схватке по правилам джиу-джитсу единогласным судейским решением марокканца Юссефа Залала. Для россиянина этот поединок стал возвращением на соревновательную арену после долгого перерыва — последний раз он выходил в октагон в ноябре 2019 года, когда также единогласным решением победил Кэлвина Каттара.

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