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Александр Волков: у Хокита хорошее чувство юмора, у меня было такое же в третьем классе

Александр Волков: у Хокита хорошее чувство юмора, у меня было такое же в третьем классе
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Четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе российский боец Александр Волков ответил непобеждённому американцу Джошу Хокиту, который ранее заявил, что «людям с проблемами со сном должны прописывать бои Волкова».

«У Хокита хорошее чувство юмора. У меня было такое же в третьем классе. Он прогрессирует. Для парня с особенностями развития это хорошая работа. Мы должны поддерживать, помогать ему и болеть за него в бою. Он борется с этим каждый день, так что заслужил бой за пояс», — сказал Волков в видео на YouTube-канале Helen Yee Sports.

Хокит – официально следующий соперник новоиспечённого чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 334, который пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

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