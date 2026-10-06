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О'Мэлли: зачем драться с этим длинноруким ударником Талботтом, если могу подраться с Яном?

О'Мэлли: зачем драться с этим длинноруким ударником Талботтом, если могу подраться с Яном?
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) американец Шон О'Мэлли пошутил, что действительно будет уклоняться от боя с проспектом Пэйтоном Талботтом ради ещё одного поединка с россиянином Петром Яном, который в данный момент является действующим чемпионом дивизиона.

«Я буду бегать от него, чтобы подраться с кем-то посложнее… Зачем мне драться с этим чертовски высоким, длинноруким и техничным ударником, если я могу подраться с Петром Яном?» — сказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.

Пётр Ян проведёт свой следующий бой с грузином Мерабом Двалишвили в соглавном событии турнира UFC 333 в Абу-Даби.

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