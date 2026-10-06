«На видео, честно говоря, полегче казалось». Махачев поделился эмоциями от игры в кок-бору

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев поделился эмоциями от первого опыта игры в кок-бору (национальная кыргызская игра). Махачев в данный момент находится в Бишкеке, Кыргызстан.

– Ислам, какие у вас первые ощущения от игры?

– На видео, честно говоря, полегче казалось. Очень тяжело, очень физически активный вид спорта, очень энергозатратно. На видео смотрелось полегче, казалось, что я тоже легко смогу это делать. Ну мы сегодня попробовали, моя команда выиграла.

– Какие главные ощущения?

– Главное ощущение от того, что нужно было именно поднимать этого барана снизу, это очень тяжело. Да ещё столько людей мешают его поднять. Думаю, это вид спорта, где команда играет большую роль.

– Как думаете, какая должна быть сила в руках, чтобы быть успешным в этом виде спорта?

– У профессиональных игроков только по рукопожатию понятно, какая у них физическая сила.

— Планируете ли вы ещё раз сыграть?

— Ну я же уже вот буду приезжать как раз на горнолыжный курорт к вам, и вот как раз заодно, почему бы ещё не поиграть? Вот я буквально полчаса поиграл, уже полностью мокрый, вспотел очень. Самое то для физической активности, — приводит слова Махачева Sports.kz.