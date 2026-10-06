Дана Уайт заявил, что заблокировал всех журналистов, которые освещают MMA

Президент UFC Дана Уайт заявил, что заблокировал в социальных сетях всех экспертов, которые так или иначе освещают MMA и события его бойцовского промоушена.

«Всё, что они говорят, неправильно. Вы в этом бизнесе 25 лет и ничего о нём не знаете. Всех, кто освещает наш спорт, я заблокировал. Слушать их – пустая трата времени. Нужно блокировать этот шум. Проблема в том, что сегодня каждый, у кого есть телефон, может называть себя экспертом. Я не хочу слушать тех, кто ведёт подкасты, сайты или аккаунты в социальных сетях», — сказал Уайт на YouTube-канале The Diary of a CEO.

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