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Умар Кремлёв подтвердил, что дружит с сыном президента США Трампа

Умар Кремлёв подтвердил, что дружит с сыном президента США Трампа
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Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв рассказал о своих отношениях с Дональдом Трампом-младшим, являющимся сыном президента США Дональда Трампа.

«Мы дружим. Это не секрет. Эта дружба основана только на развитии спорта, семейных ценностях. И не более. Столько разговоров. Мы были на общем мероприятии. На свадьбе не был. Вернул ли он средства? Вернул. Я не понял, за что он вернул. Не считаю, что это был подарок. Это было общее мероприятие. Я вот позову друзей на дачу, я потом им счёт выставлю? И из этого сделали что‑то такое, раздули.

Мы просто дружим. Мы проводим в Майами наши мероприятия IBA. Я никогда не просил проводить. Вот мы в контакте с Джоном Джонсом. Я никогда не обращался за организацией. Мы просто дружим на основе спорта. Недавно с Джоном Джонсом провели кулачный турнир в Майами. Замечательное мероприятие», – приводит слова Кремлёва портал «Матч ТВ».

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