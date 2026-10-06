Инсайдер заявил, что Валентина Шевченко не добровольно отказалась от пояса UFC

Авторитетный канадский инсайдер и журналист Ариэль Хельвани сообщил, что представительница Кыргызстана Валентина Шевченко освободила пояс чемпионки UFC в легчайшем весе (до 61 кг) по просьбе руководства североамериканского промоушена.

«Да, у неё затяжная травма. Если бы в UFC назначили ещё один титульный бой на турнир UFC 332, то Валентина осталась бы чемпионкой. Добровольно ли она отказалась от этого пояса? Нет. Точно нет. Им нужен был титульный бой. Они сказали ей, что когда она вернётся, то с ней поступят справедливо и она получит титульный бой», — приводит слова Хельвани портал Bloody Elbow.