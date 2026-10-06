«Сегодня, когда на кону стоит всё, он уже не тот». Имавов обвинил Стрикленда в трусости

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов обвинил чемпиона UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда в трусости из-за нежелания принимать бой с ним.

«Четыре года назад, [ты подрался со мной] в более тяжёлой весовой категории и тебе нечего было терять. Сегодня, когда на кону стоит всё, он уже не тот. И Стрикленд знает об этом. Лёгкие деньги», — написал Имавов на своей странице в социальной сети Х.

Первый бой между Имавовым и Стриклендом прошёл на турнире UFC в январе 2023 года. Тогда Шон вышел на замену травмированному Келвину Гастелуму. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шона единогласным решением судей. Для Нассурдина это поражение стало вторым в североамериканской организации.