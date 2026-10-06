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«Станет настоящим зрелищем». Джо Роган — о поединке Лопеса с Оливейрой за титул BMF

«Станет настоящим зрелищем». Джо Роган — о поединке Лопеса с Оливейрой за титул BMF
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59-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением относительно предстоящего поединка между экс-чемпионом UFC в лёгком весе, а ныне обладателем титула BMF бразильцем Чарльзом Оливейрой и бывшим претендентом на пояс UFC в полулёгком весе соотечественником Диего Лопесом. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 335.

«Мне очень нравится Диего Лопес в лёгком весе, особенно после того впечатляющего нокаута в бою со Стивом Гарсией на турнире UFC в Белом доме. Его поединок против Чарльза Оливейры должен стать настоящим зрелищем», — приводит слова Рогана портал MMAJunkie.

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