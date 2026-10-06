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Кайо Борральо объяснил, почему принял решение сразиться на UFC 334 с бойцом не из топ-15

Кайо Борральо объяснил, почему принял решение сразиться на UFC 334 с бойцом не из топ-15
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Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Кайо Борральо рассказал, почему принял решение согласиться на поединок с представителем Нидерландов Юсри Белгаруи, который не входит в топ-15 и провёл в промоушене лишь три поединка. Их противостояние состоится на турнире UFC 334 в Нью-Йорке.

«Когда смотришь на это поначалу, на эмоциях, это бой, который не имеет никакого смысла. Это парень вне рейтинга, хоть и идёт на хорошей серии из трёх побед нокаутом. Именно так я посмотрел на этот матч изначально. И сказал: «О чём эти ребята думают? Что это за безумие? Может, они хотят меня проверить?» Сначала я почувствовал изумление и разочарование.

Но вскоре после этого я поговорил со своим менеджером, сказав ему: «Если это тот бой, который они считают разумным, я согласен». Я боец и должен драться. Дал ясно понять, что приму поединок, поскольку хочу сражаться. У меня был простой в 13 месяцев, когда в том году я вышел на бой с Имавовым. И это был один из факторов моего поражения — долгий перерыв в активности. А сейчас я уже полгода сижу без поединков», — приводит слова Борральо портал AgFight.

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