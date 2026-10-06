Экс-чемпион UFC жёстко раскритиковал Херба Дина, призвав его прекратить работу рефери

39-летний победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо выступил с критикой в адрес именитого рефери соотечественника Херба Дина.

«Смешно, что Атлетическая комиссия штата Невада до сих пор держит его на работе. Никто больше не любит этого чувака. Никто! Его показывают зрителям, а фанаты свистят. Это смешно. Это чёртова мафия.

Конечно, быть рефери — это тяжёлая работа. На этот раз я не так зол. Может, просто придираюсь к Хербу Дину, но в прошлый раз, на турнире DWCS на той неделе парню прилетело хреновым коленом в голову, а у этого чувака кишка тонка [остановить бой]. Ты должен был вмешаться сразу, как только ему прилетело коленом. Тот бой был бы признан несостоявшимся, и тот парень не победил бы. Я думаю, ему просто нужно сделать перерыв в судействе. Вот и всё. Ему нужно отойти в сторону», — приводит слова Сехудо портал MMA Fighting.