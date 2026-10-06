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«К чёрту это». Пауло Коста вновь выступил с критикой Алекса Перейры и руководства UFC

«К чёрту это». Пауло Коста вновь выступил с критикой Алекса Перейры и руководства UFC
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста вновь выступил с критикой руководства лиги и экс-чемпиона UFC в категории до 84 кг и до 93 кг соотечественника Алекса Перейры, поскольку тот до сих пор находится в топ-15 полутяжёлого веса, несмотря на то что тот будет драться в тяжёлом весе против россиянина Сергея Павловича.

«Мы все знаем, что Алекс собирается драться с Павловичем в тяжёлом весе. Почему он до сих пор числится в рейтинге полутяжеловесов? К чёрту это», — написал Коста на своей странице в социальной сети Х.

Алекс располагается на третьем месте рейтинга и в полутяжёлом весе, и в тяжёлом весе.

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