«К чёрту это». Пауло Коста вновь выступил с критикой Алекса Перейры и руководства UFC

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста вновь выступил с критикой руководства лиги и экс-чемпиона UFC в категории до 84 кг и до 93 кг соотечественника Алекса Перейры, поскольку тот до сих пор находится в топ-15 полутяжёлого веса, несмотря на то что тот будет драться в тяжёлом весе против россиянина Сергея Павловича.

«Мы все знаем, что Алекс собирается драться с Павловичем в тяжёлом весе. Почему он до сих пор числится в рейтинге полутяжеловесов? К чёрту это», — написал Коста на своей странице в социальной сети Х.

Алекс располагается на третьем месте рейтинга и в полутяжёлом весе, и в тяжёлом весе.