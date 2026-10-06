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Александр Волков заявил, что надеется на победу Джоша Хокита в бою с Сирилем Ганом

Александр Волков заявил, что надеется на победу Джоша Хокита в бою с Сирилем Ганом
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Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков поделился мнением насчёт грядущего поединка между новоиспечённым чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом и непобеждённым бойцом UFC американцем Джошем Хокитом.

«Этот спорт непредсказуем. У каждого есть шанс победить. Конечно, у Сириля Гана больше шансов одержать победу [в этом противостоянии]. Я говорю об этом серьёзно. Но тут никогда не угадаешь. Никогда. Я могу поставить на Сириля Гана. Тем не менее для меня лучшим вариантом будет, если Джош Хокит победит, а я выиграю бой против Ризвана Куниева, и мы встретимся с Джошем в титульном поединке. Это будет самый лёгкий титульник за всю историю. Извини, Джош. Не хочу говорить о тебе ничего плохого, ты хороший парень», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале Helen Yee Sports.

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