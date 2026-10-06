«Чувствую себя в ловушке. Я вроде как гейткипер». Александр Волков — о своём статусе в UFC

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков высказался насчёт своего положения в североамериканской организации.

«Не думаю, что сейчас они [руководство UFC] могут мне что-то обещать, поскольку сейчас происходят разные вещи. И ещё есть поединок Перейры с Павловичем, всё может случиться. Так что не знаю. Чувствую себя в ловушке, понимаете? Я вроде как гейткипер.

Ризван Куниев идёт на серии побед. Точно так же как Алмейда или Кортес-Акоста. Мне дают молодых парней, которые стремятся подняться на верхушку рейтинга, и заставляют меня не пускать их в топ-5. Но в случае с Джошем Хокитом они так не поступили, а позволили сразу получить бой за титул. Так что в этом смысле я немного чувствую угрозу: быть гейткипером и не драться за пояс. Но я справляюсь с этим и пройду через это прямиком к своему титульнику. Так что всё ещё дерусь, всё ещё здесь и всё ещё верю, что стану чемпионом», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале Helen Yee Sports.