«Очень быстро сблизились». Александр Волков рассказал, как подружился с Джоном Джонсом

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков рассказал о своих взаимоотношениях с 39-летним бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американцем Джоном Джонсом.

«Он хороший парень. Мы впервые встретились [в июне на турнире IBA], но как-то очень быстро сблизились, вроде как у нас похожее чувство юмора, мы очень быстро поняли друг друга, и очень хорошо провели час или, может, чуть больше на этом шоу, обменялись контактами. Джон забавный. Мы иногда просто, знаете, шутим, не объясняясь, просто смотрим друг на друга, типа шутим и смеёмся», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале Helen Yee Sports.