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Джо Роган прокомментировал анонс боя Джо Пайфера с Бо Никалом на турнире UFC 335

Джо Роган прокомментировал анонс боя Джо Пайфера с Бо Никалом на турнире UFC 335
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59-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением относительно предстоящего поединка между топовыми бойцами UFC в среднем весе соотечественниками Джо Пайфером и Бо Никалом. Их противостояние состоится 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Мне нравится, очень нравится. Это непростая задача. У Джо Пайфера ядерная мощь. Он крупный парень. Бо Никал — это невероятно талантливый боец, и как же хорошо он выглядел на турнире UFC в Белом доме!» — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Ранее Джо Роган отреагировал на невероятную победу нокаутом Дамиана Пинаса в бою с Пуляевым.

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