Джонни Уокер заявил, что хочет выступить на турнире UFC 335, назвав желаемого соперника

34-летний боец UFC бразилец Джонни Уокер заявил о желании выступить на турнире UFC 335, а также огласил имя желаемого соперника.

«Я вернулся к тренировкам и верю, что подерусь на последнем турнире года в декабре в Вегасе — это было бы действительно здорово. Я поговорил с матчмейкером и попросил, чтобы моим следующим соперником стал Марчин Тыбура. И он пообещал посмотреть, что может сделать.

Если Марчин готов на декабрь, то хотел бы сразиться с ним. Хочу набрать опыта, прежде чем выходить на поединки с более высокорейтинговыми соперниками, поскольку мне это необходимо.

Не хочу забегать вперёд. Хочу получше ощутить дивизион, парней, которые ещё находятся не на высоком уровне или у которых больше опыта. У Тыбуры большой опыт в тяжёлом весе. Он там давно, и долгое время был в топ-15.

Думаю, он был бы правильным следующим соперником для меня. После этого подумаем о следующем. Я не хочу заходить слишком далеко. Этого пока даже не заслуживаю. Я только начинаю двигаться в этом дивизионе, только дебютировал. Дайте мне идти шаг за шагом», — приводит слова Уокера портал talkSPORT.