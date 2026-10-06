«В неделю боя просто рубился в видеоигры». Джонни Уокер — о переходе в тяжёлый вес

34-летний боец UFC бразилец Джонни Уокер рассказал, почему рад решению насчёт перехода в тяжёлый вес.

«Мне нравится этот дивизион. Мне показалось это очень странным, поскольку я не страдал в неделю боя. Мне не нужно было пить много воды или быть обезвоженным. Я мог питаться практически здоровой и нормальной пищей. Не было нехватки калорий. У меня не было травм, никаких страданий в неделю боя — я просто рубился в видеоигры и делал небольшие тренировки по джиу-джитсу. На этом всё. Это было просто здорово… Я такой: «Что за чёрт?!» Вот и всё. Знаешь, как будто я ждал чего-то большего, но всё было просто легко и приятно. Я ходил по ресторанам и расслаблялся. Просто делал упражнения и играл в видеоигры. Так что решение о переходе в тяжёлый вес было правильным для меня», — приводит слова Уокера портал talkSPORT.