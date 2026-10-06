«С удовольствием. Я бы вынес ему мозг». Пимблетт — о возможном участии в TUF с Топурией

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт полностью поддержал идею участия в съёмках нового сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter вместе с испано-грузином Илией Топурией, где они выступят в качестве наставников.

«Я бы с удовольствием принял участие в съёмках нового сезона The Ultimate Fighter. Помню, пару лет назад Ренато Мойкано говорил, что хочет сделать The Ultimate Fighter на пару со мной — это было бы отличное шоу по телеку. Однако теперь я бы хотел сделать это шоу с Илией Топурией.

Я бы вынес ему мозг за шесть недель. Он бы не знал, куда смотреть, не знал бы, что сказать. Я бы постоянно заставлял его чувствовать себя неловко. Мы с Илией вернули бы рейтинги The Ultimate Fighter, как в 10-м сезоне с Рэмпейджем Джексоном и Рашадом Эвансом.

Так что да, если вы собираетесь делать сезон The Ultimate Fighter и хотите тренеров, которые на самом деле всё ещё дерутся, дайте этот шанс нам с Илией, и мы вернём этому шоу популярность. Это будет перерождение», — приводит слова Пимблетта аккаунт Fighters Only в социальной сети Х.