«У него есть противоядие». Дю Плесси дал прогноз на вероятный реванш Стрикленд — Имавов

Бывший обладатель титула UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси дал прогноз на вероятный реванш между действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом и французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

«Откровенно говоря, я верю, что мы увидим тот же результат, что и в первом бою. Думаю, Стрикленд будет идти вперёд. У Имавова такой стиль: ударил — отошёл, ударил — отошёл. Стиль Имавова очень похож на стиль Адесаньи. И Стрикленд доказал, что у него есть противоядие от этого стиля — за счёт давления», — приводит слова дю Плесси аккаунт FightLuck в социальной сети Х.

Первый бой между Имавовым и Стриклендом прошёл на турнире UFC в январе 2023 года. Тогда Шон вышел на замену травмированному Келвину Гастелуму. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шона единогласным решением судей. Для Нассурдина это поражение стало вторым в североамериканской организации.