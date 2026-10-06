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Дю Плесси указал на две черты стиля Стрикленда, из-за которых его очень сложно побеждать

Дю Плесси указал на две черты стиля Стрикленда, из-за которых его очень сложно побеждать
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Бывший обладатель титула UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси рассказал, почему действующего обладателя титула UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда так сложно побеждать.

«Стрикленд весьма вынослив. Каждый раз в пятираундовом бою Шон вынуждает соперников работать в своей манере. Он так хорош в этом. Хамзат после первого раунда с ним очень сильно устал, поскольку много работал и не смог навязать своей стиль.

А Стрикленд очень хорош в партере, особенно в защите. Когда Шон начал останавливать тейкдауны Хамзата, тот устал, и Стрикленд вынудил его драться в своей манере. А в таком стиле Шон побеждает каждый раз», — приводит слова дю Плесси аккаунт FightLuck в социальной сети Х.

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