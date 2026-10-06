Уиттакер назвал победителя в грядущем поединке Оливейра — Лопес за титул BMF

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер поделился мнением относительно предстоящего поединка между экс-чемпионом UFC в лёгком весе, а ныне обладателем титула BMF бразильцем Чарльзом Оливейрой и бывшим претендентом на пояс UFC в полулёгком весе соотечественником Диего Лопесом. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 335.

«Я думаю, что Диего справится. Люблю Оливейру, как и все остальные, но не думаю, что у Чарльза будет то превосходство в партере, которое у него всегда есть. У Диего есть атакующее джиу-джитсу, будучи внизу. Этого не было у Холлоуэя. Диего достаточно опасен, чтобы создавать бреши и возвращаться в стойку. И если Чарльз не сможет навязать свою игру в партере, это превратится в рубку», — приводит слова Уиттакера аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.