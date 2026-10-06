Непобеждённый боец UFC заявил, что всерьёз намерен поехать тренироваться в Дагестан

Непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг рассказал, что серьёзно настроен тренироваться в Дагестане.

«Я бы с удовольствием поехал в Дагестан… Видишь, Ислам разбрасывается приглашениями, а никто из американцев их не принимает. Одно из них Махачев направил Деметриусу Джонсону. У них у всех дети [поэтому эти парни отказываются]. Но, брат, у меня их нет. Если бы эти парни когда-нибудь сделали мне предложение [поехать тренироваться в Дагестан], то, конечно, не сказал бы, что уехал на два-три года, но, может быть, на две-три недели для начала», — приводит слова Стирлинга журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Навахо 28 лет. Представитель Новой Зеландии дебютировал в ММА в 2019 году. В своём профессиональном рекорде Стирлинг имеет 11 побед, из которых семь были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.