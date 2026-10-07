Диего Лопес назвал причину, почему руководство UFC предоставляет ему громкие поединки

Бывший двукратный претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 66 кг) бразилец Диего Лопес назвал причину того, почему руководство UFC предоставляет ему громкие поединки.

«Скажи мне, тебе нравятся мои бои? Думаю, это ответ на вопрос. Я просто выхожу в клетку, делаю свою работу, а потом или побеждаю, или проигрываю. Всегда стараюсь выдать отличный поединок. Думаю, именно поэтому у меня есть такие возможности. Некоторые говорят: «Не думаю, что Диего заслуживает драться за пояс BMF». Окей, назови мне другого парня, который заслуживает драться за титул BMF и может выдать отличный бой с Чарльзом. Думаю, пара ребят завидуют мне. Я в UFC всего три, может быть, три с половиной года. Это не так долго. Конечно, я думаю, что некоторые парни завидуют мне, но это не моё дело. Я просто делаю свою работу», — приводит слова Лопеса аккаунт FightLuck в социальной сети Х.