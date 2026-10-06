Пётр Ян продемонстрировал впечатляющую физическую форму за 18 дней до боя с Двалишвили

33-летний действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян продемонстрировал впечатляющую физическую форму за 18 дней до третьего поединка с грузином Мерабом Двалишвили. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Из личного архива Яна

Фото: Из личного архива Яна

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году. В рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

В своём последнем поединке, который состоялся 6 декабря и возглавил турнир UFC 323 в Лас-Вегасе, США, Пётр разделил октагон с грузином Двалишвили. Для бойцов это был реванш. Ян одержал победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.