Майкл Биспинг отказался включать Чимаева в топ-10 величайших средневесов в истории ММА

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг объяснил, почему экс-обладатель титула UFC в категории до 84 кг чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, не может пока претендовать на попадание в топ-10 величайших бойцов ММА в среднем весе.

«Не знаю… Сколько поединков он провёл в среднем весе? Хамзат ведь в основном выступал в полусреднем весе. В UFC Хамзат сражался в лимите 84 кг с Камару Усманом, Дрикусом дю Плесси… У него не так уж много боёв в этой категории. Не хочу быть пренебрежительным… [Чтобы войти в топ-10] Ему просто нужно больше», — приводит слова Биспинга аккаунт FughtLuck в социальной сети Х.