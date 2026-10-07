«Честь увидеться с этой легендой». Экс-чемпион UFC встретился со Златаном Ибрагимовичем

35-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили встретился с бывшим нападающим сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем.

«Честь встретиться с этой легендой», — подписал Двалишвили фото, опубликовав его на своей странице в социальной сети Х.

Фото: Из личного архива Двалишвили

Напомним, в профессиональном рекорде Мераба Двалишвили 21 победа, из которых пять были одержаны досрочно, и пять поражений в ММА. Будучи чемпионом UFC, Мераб трижды успешно защитил данное звание. Следующий поединок представитель Грузии проведёт на турнире UFC 333. Его соперником станет россиянин Пётр Ян.