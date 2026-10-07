Непобеждённый боец UFC признался, что был удивлён согласием Прохазки на поединок с ним

Непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг признался, что был удивлён согласием экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе чеха Иржи Прохазки на проведения поединка с ним. Их противостояние состоится на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 21 ноября в Катаре.

«Иржи есть что терять, поскольку мне терять почти нечего, а приобрести [в случае победы] могу всё — как и в предыдущем поединке с Блаховичем. Для Прохазки было бы довольно рискованно драться с ещё одним бойцом из зала City Kickboxing (действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Карлос Ульберг, с которым Иржи дрался в предыдущем поединке, также тренируется в данном зале. — Прим. «Чемпионат»). Иржи выйдет против того же клуба, тех же тренеров, так что мы можем его разобрать», — приводит слова Стирлинга журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.